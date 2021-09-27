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Парковки для беспилотных автомобилей могут появиться в России

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
Парковки для беспилотных автомобилей могут появиться в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Парковки для беспилотных автомобилей могут появиться на улицах крупных городов. Это поможет технологическим новинкам размещаться упорядоченно, а пилотируемые машины не будут мешать алгоритмам их работы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

— Предпосылки к появлению спецпарковки, на мой взгляд, есть. Можно рассчитывать, что правильно парковаться беспилотник научится, а значит, машины будут стоять упорядоченно и рационально, плотно. Кроме того, их можно будет одновременно обслуживать, если они рядом, — сказал эксперт.

Парковка пилотируемых машин, по его словам, в ряде случаев грешит неупорядоченностью и несоблюдением элементарных правил. А это будет сильно мешать парковке беспилотников.

— Не раз наблюдал, когда в пиковые часы мест не хватает, но тем не менее находятся водители, которые умудряются криво поставить автомобиль: так, что он занимает два места, притом что, по сравнению с местами на европейских паркингах, московские места — просто гигантские. Такие водители будут мешать беспилотнику, ведь его алгоритм, скорее всего, станет «рассматривать» подобные парковочные места как занятые, — добавил собеседник издания.

На отдельной парковке для беспилотников, по мнению Пилипишина, вполне реально сделать парковочные места в европейском стиле: по своему размеру близкие к габариту самой машины, без запаса.

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