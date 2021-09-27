В ЦИК Германии назвали лидирующую партию в Баварии

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На выборах в Бундестаг Баварии лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) — пока у него 33,1 процента голосов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает ЦИК Германии.

Партия представляет в регионе блок ХДС/ХСС. В остальной ФРГ его представляет другое политическое объединение Христианский демократический союз (ХДС).

По сравнению с предыдущими выборами 2017 года, блок пока потерял восемь процентов голосов в Баварии. Это связано с общим падением его рейтинга в стране, но в регионе он, вероятно, останется в лидерах, передает РИА Новости.

До этого лидер социал-демократов ФРГ заявил, что партия получила мандат для формирования кабмина. Как сообщает телеканал ZDF, СДПГ на данный момент опережает консервативный блок ХДС/ХСС на два процента и имеет в своем активе 26 процентов голосов. Телеканал ARD утверждает, что у партий по 25 процентов и они идут вровень.

Эти выборы станут рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.