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Синоптик предупредил москвичей о похолодании до нуля

Михаил Алимов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил москвичей о похолодании до нуля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В середине ближайшей рабочей недели температура в столице может упасть до нуля градусов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

До среды температура будет держаться на уровне климатической нормы

— У нас до вторника идет влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный. Но температура, в принципе, немного выше нормы, — рассказал он RT.

В ночь на понедельник следует ожидать семь-девять градусов тепла, в первый день недели днем будет около 12 градусов. Во вторник ночью температура составит уже пять-семь градусов, а днем поднимется до 11 градусов. Начиная со среды, начнет расти давление.

— Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — ноль-плюс два, местами туманы, — сообщил Цыганков.

После температура опять поднимется и будет держаться в районе 15 градусов до субботы. Это даже выше климатической нормы.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала о погоде в последнюю неделю сентября. По ее словам, жителей Московского региона ожидает теплая погода — с температурными показателями, превышающими климатическую норму.

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