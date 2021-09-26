Москвичам пообещали теплую, но пасмурную погоду в последнюю неделю сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителей столичного региона ожидает теплая погода в последнюю неделю сентября — с температурными показателями, превышающими климатическую норму. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Как заметила эксперт, в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце.

— Погоду в столице будет предопределять антициклон, который к нам идет из стран Скандинавии. Именно по этой причине в столице сохранится тепло и не будет дождя в ближайшие несколько дней. Начиная уже со среды солнце начнет пробиваться из-за облаков, — сказала синоптик.

При этом особого тепла жители Москвы и области не ощутят, ведь антициклон, пришедший с севера, окажется холодным.

— С приходом антициклона постепенно начнут понижаться ночные показатели, они достигнут плюс 2–7 градусов. Дневные сохранятся на отметке 10–11 градусов со знаком «плюс», — сказала Позднякова.

Эксперт уточнила, что относительное тепло в Москву вернется, но среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме конца сентября. В то же время эксперт уточнила, что температурные показатели уже не превысят плюс 10–11 градусов.

Ранее жителям столицы пообещали приход бабьего лета в конце сентября.