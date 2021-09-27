Порядок выплаты детских пособий изменится с октября

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Начиная с октября текущего года ежемесячные выплаты семьям с низким доходом или усыновлением первого или второго ребенка можно получить только на карту «Мир», непривязанный к карте банковский счет или наличными. На банковские карты международных платежных систем они теперь не перечисляются.

В июле такое нововведение уже произошли с пенсиями и материнским капиталом. Свои стипендии на отечественную карту уже получают студенты, а работники бюджетной сферы таким образом получают зарплату, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минтруд до конца года изменит правила назначения детских пособий. Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». Под ним подразумевается наличие у взрослых членов семьи заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в ряде случаев причиной отсутствия доходов становится беременность. Особенно в том случае, если будущая мама тяжело переносит положение и по состоянию здоровья не способна активно искать работу.