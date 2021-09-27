Зампред ХДС/ХСС назвала результаты выборов в Германии катастрофой для фракции

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Выборы в бундестаг для консервативного блока ХДС/ХСС стали настоящей катастрофой, которая должна понести за собой «кадровые последствия». Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман.

— Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии, — рассказала она порталу t-online.

По ее словам, блоку необходимо обновление и тщательная проверка, передает РИА Новости.

— Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ, — заявила тому же порталу депутат Бундестага Яна Шимке.

До этого сообщалось, что социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг. Согласно первому экзитполу, у социал-демократов и ХДС/ ХСС был одинаковый результат — по 25 процентов голосов. Теперь же показатель СДПГ равен 25,5 процента, а консерваторов — 24,5 процента. До этого ЦДФ подсчитал, что СДПГ избиратели отдали 25,7 процента голосов, а ХДС/ХСС — 24,6 процента.

Эти выборы станут рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.