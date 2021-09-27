Глава YouTube намерена продолжить работу хостинга в России

Фото: Минобороны РФ

YouTube будет и дальше работать в России, несмотря на разногласия с властью. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявила глава сервиса Сюзан Воджицки.

— Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. (Компания) сделает все, чтобы разрешить (противоречия). Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем, — ответила она на вопрос, уйдет ли хостинг из РФ также, как из Китая.

Она отметила, что YouTube получает требования от российских властей на удаление контента.

— Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов, — рассказала Вождицки в интервью Bloomberg TV.

До этого Роскомнадзор пригрозил применить оборотные штрафы против Google и Facebook за неудаление запрещенного контента. Решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются.