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Все желающие в РФ смогут оформить прописку через портал госуслуг с 2023 года

Михаил Алимов

Общество
Все желающие в РФ смогут оформить прописку через портал госуслуг с 2023 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Начиная с 2023 года все желающие граждане России смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Для этого теперь не нужно приходить в органы регистрации. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

— Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала [государственных и муниципальных услуг] без посещения органа регистрационного учета лицами, достигшими 14-летнего возраста, предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы. Планируемый срок реализации - 2023 год, — рассказал собеседник ТАСС.

До этого все россияне старше 14 лет для получения услуги должны посетить орган регистрации лично.

Такое же нововведение для детей младше 14 лет начнет действовать уже в следующем году — с 1 июля 2022 года юных граждан можно зарегистрировать самостоятельно через портал госуслуг.

До этого сообщалось о схеме мошенников по краже данных россиян на портале «Госуслуги». Россиянам якобы от имени портала «Госуслуги» сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» ее можно, если пользователь пройдет повторно регистрацию и оплатит пошлину. Он сообщил, что повторная регистрация предлагается мошенниками на поддельном сайте. Таким образом они получают персональные данные граждан. Размер пошлины устанавливается злоумышленниками — около двух тысяч рублей.

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