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Обнаружена схема мошенников по краже данных россиян на портале «Госуслуги»

Юлия Курганова

Общество
Обнаружена схема мошенников по краже данных россиян на портале «Госуслуги»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества. Россиянам якобы от имени портала «Госуслуги» сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» ее можно, если пользователь пройдет повторно регистрацию и оплатит пошлину. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

Он сообщил, что повторная регистрация предлагается мошенниками на поддельном сайте. Таким образом они получают персональные данные граждан. Размер пошлины устанавливается злоумышленниками около двух тысяч рублей.

— Но эта потеря — еще не самая страшная. Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм, — предупредил Кузнецов.

Он посоветовал при получении такого письма позвонить в поликлинику. Также Кузнецов напомнил, что прикрепление к государственному медицинскому учреждению бесплатное.Если же человек все же оставил свои данные на фишинговом сайте, то нужно срочно изменить пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщить техподдержке портала о мошенниках.

Также специалист порекомендовал настроить в личном кабинете на портале вход с подтверждением по СМС не только по паролю, но и по одноразовому СМС-коду, передает «Прайм».

В Госдуме предложили бороться с мошенничеством через блокировку средств на счетах банка-получателя. При этом банк должен информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги. Так, люди, у которых списали средства, смогут подать заявление в полицию.

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