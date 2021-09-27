Социал-демократы выиграли выборы в бундестаг

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Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает ЦИК Германии.

По итогам выборов у СДПГ 25,7 процента голосов, у ХДС/ХСС — 24,1 процента. Вместе с ними в бундестаг войдут еще три партии. На третьей строчке оказались «Зеленые», набравшие 14,8 процента, на четвертом расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкает пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов, передает РИА Новости.

До этого заместитель председателя консервативного блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман заявила, что выборы в бундестаг для фракции стали настоящей катастрофой, которая должна понести за собой «кадровые последствия».

На выборах в Баварии при этом лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) — пока у него 33,1 процента голосов.

Партия представляет в регионе блок ХДС/ХСС. В остальной ФРГ его представляет другое политическое объединение Христианский демократический союз (ХДС).

По сравнению с предыдущими выборами 2017 года, блок пока потерял восемь процентов голосов в Баварии. Это связано с общим падением его рейтинга в стране, но в регионе он, вероятно, останется в лидерах.

Эти выборы стали рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.