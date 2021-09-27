Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Петр Бирюков: Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в Москве с начала года

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков: Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в Москве с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в жилых домах Москвы с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На сегодняшний день в столице почти два миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90 процентов из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности, — рассказал заммэра.

Петр Бирюков отметил важность своевременной замены газовых плит, так как устаревшее оборудование может привести к аварийным ситуациям.

— Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена, — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что, согласно правилам, действующим с 2019 года, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», приостанавливавшей подачу газа, если пламя в горелке погасло.

— Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники столичного газового хозяйства регулярно проводят проверки газового оборудования в жилых домах. Благодаря этому специалисты вовремя выявляют устаревшие или неисправные газовые плиты и предупреждают их владельцев об опасности использования устаревшего оборудования.

10 сентября Петр Бирюков сообщил, что за 2021 год в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменили уже более двух тысяч лифтов.

Читайте также:
Петр Бирюковгородское хозяйствогазовое оборудование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте