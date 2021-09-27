Петр Бирюков: Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в Москве с начала года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в жилых домах Москвы с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— На сегодняшний день в столице почти два миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90 процентов из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности, — рассказал заммэра.

Петр Бирюков отметил важность своевременной замены газовых плит, так как устаревшее оборудование может привести к аварийным ситуациям.

— Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена, — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что, согласно правилам, действующим с 2019 года, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», приостанавливавшей подачу газа, если пламя в горелке погасло.

— Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники столичного газового хозяйства регулярно проводят проверки газового оборудования в жилых домах. Благодаря этому специалисты вовремя выявляют устаревшие или неисправные газовые плиты и предупреждают их владельцев об опасности использования устаревшего оборудования.

10 сентября Петр Бирюков сообщил, что за 2021 год в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменили уже более двух тысяч лифтов.