Юрист рассказал о надбавках пенсионерам с 1 октября

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Правительство России увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы в честь Дня пожилого человека 1 октября. О том, сколько именно составят допвыплаты, рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По его словам, надбавки начисляются гражданам на региональном уровне. В зависимости от места проживания людям старшего возраста могут направить подарки, либо предоставить допвыплату поверх пенсии. Для лиц старше 70 лет возможны особые льготы.

— Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона, — пояснил адвокат.

Он также добавил, что с октября в стране увеличатся оклады по воинским званиям. Их индексация составит 3,7 процента.

Гавришев подытожил, что выплаты в честь праздника можно будет получить либо в натуральном виде, либо деньгами. В том случае, если пенсионер откажется от услуги, к его пенсии добавят стоимость подарки или надбавки.

Чтобы изменить способ получения услуги на более удобный, необходимо до начала октября подать соответствующее заявление, передает агентство «Прайм».

До этого в ПФР объяснили условия получения президентских выплат в 10 тысяч рублей для пенсионеров. Они полагаются тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению. При этом россияне, которые получают другие выплаты по линии ПФР, не смогут получить средства. Среди таких категорий находятся ветераны боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами. Кроме того, выплату не смогут получить граждане, проживающие за границей.