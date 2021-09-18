В ПФР объяснили условия получения президентских выплат для пенсионеров

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Выплаты 10 тысяч рублей полагаются тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению. Об этом в субботу, 18 сентября. рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан.

При этом россияне, которые получают другие выплаты по линии ПФР не смогут получить средства. Среди таких категорий находятся ветераны боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами.

Кроме того, выплату не смогут получить граждане, проживающие за границей, пишет News.ru.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.