Наталья Сергунина рассказала о ходе приема заявок на московский ИТ-конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», который пройдет уже в третий раз, зарегистрировались более двух тысяч человек. Начавшийся 27 августа прием заявок продлится до 22 октября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Зарегистрироваться на конкурс на соискание премий мэра Москвы, выбрать задачу и предложить решения можно на официальном сайте проекта.

— Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более десяти иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи, — рассказала заммэра.

Разработчики делают выбор в пользу конкурсных задач, которые связаны с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, спорта и других отраслях. В настоящее время большинство заявок подано на создание рекомендательной системы для пользователей столичных библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

Участники проекта могут также повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, рекомендующий новости по интересам для пользователей mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва». Данные решения позволят городским онлайн-сервисам стать еще более полезными и удобными для горожан.

Заявки на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» могут подать коллективы от трех до пяти человек. Участник, не имеющий команды, сможет найти ее, воспользовавшись помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам.

Общий призовой фонд составляет десять миллионов рублей. В числе победителей окажутся десять команд, которые предложат лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта жителей столицы.

Организатором конкурса выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы при содействии столичного департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.