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Почти 200 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Почти 200 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году
Фото: er.ru

За восемь месяцев 2021 года было заключено 198 тысяч договоров на портале поставщиков. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за данный период в 2020 году было заключено на восемь процентов меньше договоров — 184 тысяч.

— Портал поставщиков сегодня работает по принципу одного окна: все инструменты, необходимые для участия в закупках с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной цифровой системе. На нем зарегистрировано более 235 поставщиков, и интерес к сервису ежегодно растет, — отметил Владимир Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что почти 30 процентов закупок идут от регионов России.

— Ежемесячный объем информации составляет около 25 тысяч электронных документов, что стало возможным благодаря унификации взаимодействия между несколькими информационными системами Москвы и регионов, — Эдуард Лысенко.

По его словам, на портале используются модернизированные системы бизнес-процессов для удобства предпринимателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Заключение контрактов на портале поставщиков помогает сократить трудозатраты как со стороны поставщика, так и заказчика, — заключил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет, рассказал ранее Владимир Ефимов. По его словам, сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию. В 2021 году на линию поступило около 2,4 тысячи обращений.

Каждый день портал для инвесторов посещают 8,7 тысячи пользователей. В настоящее время для предпринимателей доступно 30 онлайн-сервисов. Однако каждый год их количество увеличивается, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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