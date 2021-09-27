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Человек погиб при пожаре в больнице для лечения пациентов с COVID-19 под Воронежем

Полина Долганова

Происшествия
Человек погиб при пожаре в больнице для лечения пациентов с COVID-19 под Воронежем
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В отделении больницы для лечения пациентов с коронавирусом в городе Лиски Воронежской области произошел пожар. В результате погиб один человек. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила единая дежурная диспетчерская служба.

— Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида, — рассказал источник в разговоре с ТАСС.

Он также добавил, что из медицинского учреждения эвакуировали 31 человека.

До этого сообщалось, что 25 сентября сотрудники МЧС спасли девять человек из пожара в доме на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Балкон загорелся в одном из жилых домов. Инцидент произошел на улице Знаменские садки, 1, корпус 1.

Кроме того, в этот же день почти 60 человек эвакуировали из Музея русского импрессионизма в Москве из-за запаха гари. Позднее стало известно, что в электрощите произошло короткое замыкание. Однако оно не привело к возгоранию в помещении бойлерной. В результате инцидента никто не пострадал.

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