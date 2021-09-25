Около 60 человек эвакуировали из Музея русского импрессионизма

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с11 Карта всех событий

Почти 60 человек эвакуировали из Музея русского импрессионизма в Москве из-за запаха гари. Об этом «Вечерней Москве» рассказал в субботу, 25 сентября, источник в экстренных службах.

По предварительным данным, инцидент произошел в здании музея по адресу Ленинградский проспект, 15с11. Собеседник «ВМ» уточнил, что на первом этаже здания в электрощитовой присутствует запах гари.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из музея порядка 60 человек.

Позднее стало известно, что в электрощите произошло короткое замыкание. Однако оно не привело к возгоранию в помещении бойлерной. В результате инцидента никто не пострадал.

Другой пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Здание находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 его потушили. В результате возгорания пострадали двое пожарных.