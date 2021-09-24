Площадь пожара в общежитии Военного университета выросла до 1000 «квадратов»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

Площадь пожара в общежитии Военного университета Минобороны РФ в столице увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пострадавших нет.

Ранее площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Началось обрушение кровли в горящем здании.

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводится эвакуация людей. Пожару присвоен второй уровень сложности. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. В пресс-службе МЧС по городу подтвердили вызов, сообщив, что информация о задымлении в административном здании по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в четверг, 23 сентября, в 13 часов 49 минут.