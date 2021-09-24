Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Пожар произошел в общежитии Военного университета Минобороны РФ в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар произошел в общежитии Военного университета Минобороны РФ в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны России в столице. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на Комсомольский проспекте, 20, строение 1.

— С третьего этажа здания идет густой черный дым. Проводится эвакуация, — отметил собеседник издания.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. В пресс-службе МЧС по городу подтвердили вызов, сообщив, что информация о задымлении в административном здании по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в четверг, 23 сентября, в 13 часов 49 минут.

Читайте также:
ПожарыобщежитиеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте