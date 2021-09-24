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Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве потушили

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве потушили
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

Пожар в общежитии Военного университета Минобороны России в столице ликвидировали. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Пожар ликвидирован, — рассказал собеседник издания.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводится эвакуация людей. Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Началось обрушение кровли в горящем здании.

Движение перекрыто на дублере Комсомольского проспекта в сторону области из-за пожара.

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