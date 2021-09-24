Движение перекрыто на дублере Комсомольского проспекта в сторону области из-за пожара

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

Движение транспорта перекрыли на дублере Комсомольского проспекта в сторону Подмосковья из-за пожара. Об этом сообщается в пятницу, 24 сентября, в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Комсомольском проспекте, 20, строение 1 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города. Перекрыто движение по дублеру в сторону области, — сказано в сообщении.

Также уточняется, что техникой занято несколько полос на основном ходу.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводится эвакуация людей. Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Началось обрушение кровли в горящем здании.