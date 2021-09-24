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Появились кадры с ликвидации крупного пожара в общежитии Военного университета в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Появились кадры с ликвидации крупного пожара в общежитии Военного университета в Москве
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

В ночь на 24 сентября в общежитии Военного университета Министерства обороны на Комсомольском проспекте произошел крупный пожар. Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ делится кадрами с места происшествия. На них видно, как столичные пожарные доблестно сражаются с огнем.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар начался ночью в пятницу, 24 сентября. Здание находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания составила до 1000 квадратных метров.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

При ликвидации пожара пострадали двое пожарных. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 пожар потушили.

23 сентября произошел еще один инцидент, связанный со столичными вузами. Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. Позже стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.

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