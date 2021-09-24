Появились кадры с ликвидации крупного пожара в общежитии Военного университета в Москве

В ночь на 24 сентября в общежитии Военного университета Министерства обороны на Комсомольском проспекте произошел крупный пожар. Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ делится кадрами с места происшествия. На них видно, как столичные пожарные доблестно сражаются с огнем.
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Пожар начался ночью в пятницу, 24 сентября. Здание находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания составила до 1000 квадратных метров.
Видео: Департамент ГОЧСиПБ
При ликвидации пожара пострадали двое пожарных. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 пожар потушили.
23 сентября произошел еще один инцидент, связанный со столичными вузами. Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. Позже стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.