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Двое пожарных пострадали при возгорании в общежитии Военного университета в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Двое пожарных пострадали при возгорании в общежитии Военного университета в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 20с1 Карта всех событий

При тушении серьезного возгорания в общежитии Военного университета в столице пострадали двое пожарных. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

— Пострадали два сотрудника федеральной противопожарной службы, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за пожара эвакуировали 100 человек.

Пожар в Москве.mp4 / Видео: РЕН ТВ

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 его потушили. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

23 сентября произошел еще один инцидент, связанный со столичными вузами. Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. Позже стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.

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