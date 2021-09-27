Чугунные ворота Николаевской военной богадельни отреставрировали в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Специалисты отреставрировали чугунные ворота Измайловской (Николаевской) военной богадельни, которые были выполнены в стиле ампир. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия. Они были созданы еще в 1852 году как символ побед русской армии.

Емельянов отметил, что ворота восстанавливали в течение двух месяцев. За это время был укреплен фундамент объекта и проведены другие работы.

— Специалисты расчистили и удалили поздние вставки, устранили дефекты на поверхности, выправили деформированные детали. Затем ворота покрыли грунтовкой, покрасили и собрали воедино, — отметил Емельянов.

По его словам, в настоящее время на территории богадельни продолжается реставрация чугунного фонтана с четырьмя головами львов, который является выявленным объектом культурного наследия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также реставраторы восстанавливают в Нескучном саду пилоны парадных ворот Александринского дворца, выполненные в стиле позднего ампира и являющиеся архитектурным шедевром середины XIX века.

На его высоких пилонах были установлены величественные статуи. Реставрация объекта ведется с применением сложных технологий. Перед работами специалисты изучали архивные документы о строении памятника и использованных материалах, а также особенности грунта.