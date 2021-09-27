Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Чугунные ворота Николаевской военной богадельни отреставрировали в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Чугунные ворота Николаевской военной богадельни отреставрировали в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Специалисты отреставрировали чугунные ворота Измайловской (Николаевской) военной богадельни, которые были выполнены в стиле ампир. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия. Они были созданы еще в 1852 году как символ побед русской армии.

Емельянов отметил, что ворота восстанавливали в течение двух месяцев. За это время был укреплен фундамент объекта и проведены другие работы.

— Специалисты расчистили и удалили поздние вставки, устранили дефекты на поверхности, выправили деформированные детали. Затем ворота покрыли грунтовкой, покрасили и собрали воедино, — отметил Емельянов.

По его словам, в настоящее время на территории богадельни продолжается реставрация чугунного фонтана с четырьмя головами львов, который является выявленным объектом культурного наследия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также реставраторы восстанавливают в Нескучном саду пилоны парадных ворот Александринского дворца, выполненные в стиле позднего ампира и являющиеся архитектурным шедевром середины XIX века.

На его высоких пилонах были установлены величественные статуи. Реставрация объекта ведется с применением сложных технологий. Перед работами специалисты изучали архивные документы о строении памятника и использованных материалах, а также особенности грунта.

Читайте также:
АрхитектураРеставрацияСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте