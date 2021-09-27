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Сексолог объяснила, какие причины толкают женщину на измену

Анастасия Волоснова

Общество
Сексолог объяснила, какие причины толкают женщину на измену
Кадр из сериала «Измены»

Женщина думает об измене, когда ее не устраивает мужчина — эта главная причина неверности. Об этом рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

По ее словам, партнер может не устраивать женщину в нескольких областях. Он может не перекрывать ее потребности в любви, внимании, или не обеспечивать ей безопасность.

— Женщины, как правило, не бесятся с жиру и не ищут от добра добра, они изменяют, потому что не чувствуют себя счастливыми. Некоторые считают женщин, которые хотят хорошо одеваться, вкусно есть, дать своим детям достойное образование, меркантильными, — уточнила Миллер.

В пример она привела шимпанзе, которые выбирают самого сильного и надежного самца, потому что так заложено природой. Эксперт подчеркнула, что приоритеты женщин говорят не об их «продажности», а о природных инстинктах.

Миллер добавила, что измену также может спровоцировать эмоциональная фригидность из-за травмированности и неудачного опыта отношений.

— Такая женщина боится откровенно говорить с партнером, боится стать предметом, который принято называть бензопила «Дружба». Она предпочитает молчать и терпеть. Нет взрослого диалога без обвинений и оскорблений, нет простого разбора фактов, — уточнила психолог.

По ее словам, женщины могут изменять из-за застоя, отсутствия развития отношений, эмоциональной пустоты, а также, если в партнере не видна сильная личность и поведение защитника. Она подчеркнула, что измена всегда говорит о том, что в отношениях нужно что-то менять, пишет ФАН.

А ученые тем временем выявили ген, заставляющий людей изменять. Британские ученые из Оксфордского университета в ходе проведенного исследования нашли причину, по которой некоторые люди склонны к изменам.

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