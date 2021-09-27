Невролог перечислил гормональные и пищевые провокаторы мигрени

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Причин возникновения мигрени может быть множество, однако их не всегда удается распознать. О том, какие гормональные и пищевые факторы могут провоцировать головные боли, рассказала врач-невролог Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон.

По ее словам, мигрень является генетическим заболеванием и передается от родителей к ребенку. Наиболее часто головным болям оказываются подвержены женщины, потому как в их организме происходит множество гормональных изменений. Так, например, мигрень может начаться во время месячных и при беременности.

— Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени, — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые, — добавила эксперт.

Она отметила, что при длительном дискомфорте в голове рекомендуется обратиться к врачу.

Чтобы распознать мигрень, необходимо проанализировать свои симптомы. Очень часто при данном недуге у человека возникает тошнота и светобоязнь. Такое неприятное состояние может длиться от четырех часов до трех дней.

Спровоцировать мигрень, по словам Вон, также могут недосып, голод и переменчивые погодные условия, подытожила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, эффективным способом борьбы с сильной головной болью является острая пища. Об этом рассказал врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что острая еда, даже с содержанием красного перца чили, оказывает благоприятное воздействие на работу болевых рецепторов.