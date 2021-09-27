Водитель сбил восьмилетнего мальчика на самокате в Москве

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Россия, Москва, Таллинская улица, 24 Карта всех событий

Автомобилист совершил наезд на восьмилетнего мальчика на самокате на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в понедельник, 27 сентября, в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Таллинской улице во дворе дома 24. Водитель автомобиля «Крацслер» сбил мальчика, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей на улице. Ребенка госпитализировали с ушибом левого голеностопного сустава.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, сообщает Telegram-канал ведомства.

26 сентября иномарка сбила ребенка на севере Москвы. 11-летний мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте, оказался под колесами авто. По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома 46 на Бескудниковском бульваре.

23 сентября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что за восемь месяцев текущего года в авариях на дорогах столицы погибли восемь детей, а травмы получили свыше 500 несовершеннолетних.