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Москвичи выберут тематику экскурсий в Измайловском парке

Анастасия Волоснова

Город
Москвичи выберут тематику экскурсий в Измайловском парке
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Жители востока Москвы в проекте «Активный гражданин» смогут выбрать тему экскурсий, которые готовит природно-исторический парк «Измайлово» в рамках тематической осенней программы «В гости к лесу». Новая программа ориентирована на столичных школьников и их родителей.

Одним из вариантов для голосования стала тема «История парка: от XVII века и до наших дней» об истории усадьбы царя Алексея Михайловича и других объектов природной территории. Экскурсия «Виды птиц и их голоса» познакомит всех желающих с обитателями парка, а экскурсия «Водоемы парка и их обитатели» — с рекой Серебрянка и ее жителями.

Также москвичам предложены для голосования такие варианты, как «Затрудняюсь ответить», «Это должны решать специалисты» или «Мне не интересны подобные экскурсии», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого цифровой туристический сервис Russpass также подготовил три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно». Так, предлагается маршрут «По аллеям Царицына», маршрут «Пять веков Царицына» и маршрут «Сказочные оранжереи Царицына».

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