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Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства трех районов Зеленограда

Анастасия Волоснова

Город
Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства трех районов Зеленограда
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

В Зеленограде в районах Матушкино, Крюково, Савелки завершили несколько проектов благоустройства. Об этом рассказал в понедельник, 27 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, в Крюкове благоустроили Нижний Каменский пруд. На территории проложили пешеходные дорожки, организовали у воды пикниковые площадки с беседками. Также в новом микрорайоне в Крюкове создадут парк активного отдыха, площадь которого составит 12 гектаров.

В Савелках благоустроили территорию у «Дома-флейты» и зону отдыха в 5-м микрорайоне у развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе. Кроме того, в ближайшее время специалисты завершал ремонт восьми детских и спортивных площадок.

При этом в районе Матушкино была обновлена зона отдыха на Березовой аллее у домов 6-9. Специалисты отремонтировали пять детских и пять спортивных площадок. Также были установлены новые лавочки и фонари, территорию озеленили.

В пятницу, 24 сентября, Сергей Собянин сообщил, что в начале 2022 года на Воробьевых горах состоится открытие нового горнолыжного кластера. Он также рассказал, что на Воробьевых горах хотят построить бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парк, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big Air.

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