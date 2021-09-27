Китайские астрологи назвали три знака зодиака, которые разбогатеют в октябре

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Китайские астрологи перечислили три знака зодиака по своему зодиакальному кругу, которых с конца сентября ждут кардинальные изменения в вопросах материального положения.

Так, готовить свой кошелек к пополнению стоит Лошадям. Большую роль в том, что представители этого знака станут значительно богаче, сыграют высокопоставленные лица. По мнению астрологов, именно они помогут знаку найти правильный источник дохода и даже окажут помощь в решении прошлых материальных проблем. При этом Лошадям не стоит расслабляться — чтобы достичь своих целей, этому знаку придется проявить упорство и настойчивость.

Стать богатыми также могут Овцы. С конца сентября у этого знака начнут решаться вопросы, которые тянули за душу долгое время. Большое влияние на финансовое положение этого знака окажут друзья и представители ближайшего окружения. Именно они не оставят Овец тогда, когда им больше всего нужна будет поддержка.

Джекпот в сентябре также будет у Обезьян. Этот знак сможет привлечь в свою жизнь удачу, если будет обращать внимание на знаки судьбы. В результаты Обезьяны смогут не только поправить свое финансовое положение, но и разбогатеть в одночасье, передает Sohu.

Особенную функцию в западной астрологии выполняет планета Уран. Астрологи уверены, что она влияет на судьбу людей. Считается, что Уран отвечает за необычные жизненные повороты. С 20 августа и до конца 2021 года Уран будет ретроградным. Из-за этого люди будут ощущать его сильное воздействие. С 27 октября по 8 ноября специалисты рекомендуют быть более внимательными и осторожными. В этот период нельзя вкладывать деньги, брать в долг и заниматься инвестированием. Следует аккуратно обращаться с техникой, электричеством и механикой.