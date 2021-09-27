Женщина-трансгендер впервые войдет в немецкий парламент

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Кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой трансгендерной женщиной из Баварии в парламенте Германии. Такой вывод можно сделать на основании предварительных результатов выборов в ФРГ.

В своем избирательном округе женщина получила 23,6 процента голосов. По данным телеканала Bayerischer Rundfunk, в том случае, если Гансерер не удостоится прямого мандата, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам.

— Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге, — призналась женщина в эфире телеканала.

В ее планы входят борьба с проблемами экологии и защита прав сексуальных меньшинств.

Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает ЦИК Германии.

По итогам выборов у СДПГ 25,7 процента голосов, у ХДС/ХСС — 24,1 процента. Вместе с ними в бундестаг войдут еще три партии. На третьей строчке оказались «Зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкает пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.

Эти выборы стали рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них — представительницы слабого пола.