Названы два знака зодиака, для которых опасен новый период ретроградного Меркурия

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Период ретроградного Меркурия с 27 сентября по 18 октября особенно опасен для двух знаков зодиака. Об этом рассказала астролог Светлана Драган.

По ее словам, многие люди в этот период начнут переоценивать личные и деловые отношения.

— Ретроградный Меркурий всегда сложен для таких знаков, как Близнецы и Девы, потому что для этих знаков планета является практически ключевой. И всю динамику своей жизни они прочувствуют глубоко, событийно ее будут проживать, — отметила Драган.

По ее словам, в данный период легко прогадать с покупками, они окажутся не такими качественными и нужными. Также могут происходить проблемы с транспортом, поэтому нужно отложить поездки и ремонт машины. Кроме того, возникнут сложные встречи с людьми из прошлого, пишет «Москва 24».

Китайские астрологи тем временем перечислили три знака восточного гороскопа, которых с конца сентября ждут кардинальные изменения в вопросах материального положения.

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