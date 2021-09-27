Москва и Афины заключили соглашение о комплексном сотрудничестве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство Москвы завершило визит в Афины в рамках делового турне по столицам Восточного Средиземноморья и Балкан. По итогам визита российская сторона заключила с Афинами соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил глава московской делегации, министр московского правительства, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

— У нас состоялась встреча с мэром Афин Костасом Бакояннисом. Ее важнейшим результатом стало подписание программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Афин на 2022–2024 годы, — рассказал он.

По его словам, сотрудничество будет распространяться на сферы транспорта, градостроительной политики, сохранения объектов исторического наследия, спорта и экологии.

Как отметил Черемин, глава Афин выразил желание обеспечить устойчивое экономическое развитие двух городов и предотвратить изменения климата.

Со своей стороны, глава московской делегации рассказал афинским коллегам о преимуществах сотрудничества в сфере инвестиций, а также напомнил, что российская столица является одним из самых привлекательных городов для инвесторов по всему миру, передает ТАСС.