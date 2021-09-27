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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Полина Долганова

Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Фото: sevbutovo.mos.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Теракт планировался на одном из объектов правоохранительных органов.

Сотрудниками ФСБ были задержаны пять жителей Уфы в возрасте 20 и 18 лет. Они планировали устроить теракт с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.

По адресам проживания злоумышленников были изъяты готовая к применению снайперская винтовка, взрывчатка и портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.

В отношении членов группировки Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает РИА Новости.

25 сентября силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане. Отмечается, что с 7 по 24 августа 1999 года они в составе группы не менее 1000 человек подняли вооруженный мятеж с целью нарушения конституционного строя и территориальной целостности РФ. В Ботлихском районе Дагестана атаковали поселения и сражались с регулярными частями российской армии. Из-за их атак погибли 33 человека, а травмы разной степени тяжести получили еще 34.

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