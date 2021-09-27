«Не нужно ничего начинать»: астролог объяснила, чего ждать от ретроградного Меркурия

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Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от периода ретроградного Меркурия, который стартует 27 сентября.

Она объясняет, что Меркурий, который сейчас находится в знаке Весы, переходит в ретроградное движение.

— Когда Меркурий разворачивается в ретродвижение, а в нем он будет у нас до 18 октября, самое главное правило — не спешить, все тщательно проверять, особенно документы. Не нужно ничего нового начинать, особенно того, что связано с бизнесом, созданием новой семьи или с крупными покупками, — рассказывает астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В этот период лучше отдать предпочтение легким разговорам и творчеству. Можно запланировать дела, которые нуждаются в пересмотре. С началом ретроградного движения можно вернуться к спорту, продолжить диету или вернуться к людям, с которыми вам раньше нравилось общаться.

Также у этого периода, особенно у недели с 27 сентября по 3 октября, есть и хорошие стороны. Например, это отличное время для принятия решений.

— Когда планета ретроградная, мы углубляемся в себя. Период хорош, чтобы разобраться в себе, заняться работой, которую вы забросили. Даже восстановить семью и вернуть долги, — объясняет эксперт.

Чтобы расслабиться, нужно пообщаться с друзьями, посмотреть легкий фильм или пообщаться с природой.

Астролог назвала два знака зодиака, для которых период ретроградного Меркурия будет особенно опасен.