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Самыми распространенными онкологическими заболеваниями в России считаются рак легкого, рак желудка, рак кишечника, рак груди и шейки матки. Об этом сообщил врач-онколог онкоцентра «Лапино-2» Евгений Глухов.

Он пояснил, что рак легких часто фиксируют среди россиян, так как в стране много курящих людей. Врач призвал курильщиков чаще проверяться у специалистов.

В свою очередь злоупотребление алкоголем приводит к развитию рака верхних отделов желудка. А на возникновение рака кишечника влияет питание.

— Вывод здесь достаточно простой — не стоит злоупотреблять национальными кухнями, а лучше придерживаться нейтрального рациона, основанного на принципах здорового питания, — отметил Глухов.

При этом среди женщин часто встречается рак груди и рак шейки матки. Такая онкология может развиться как у пожилых женщин, так и у молодых девушек, пишет «Российская газета».

При этом эффективным способом борьбы с сильной головной болью является острая пища. Об этом рассказал врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что острая еда, даже с содержанием красного перца чили, оказывает благоприятное воздействие на работу болевых рецепторов.