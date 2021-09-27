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Психолог объяснила, почему нельзя запрещать ребенку экспериментировать с внешностью и стилем

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснила, почему нельзя запрещать ребенку экспериментировать с внешностью и стилем
Фото: Pixabay

В подростковом возрасте большинство детей ищут способы самовыражения, которые впоследствии могут вылиться в формирование весьма неординарного образа. Разноцветные волосы, пирсинг, яркая косметика, татуировки и откровенные наряды — все это признаки эпатажа, которые подрастающее поколение использует для своей идентификации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как действовать родителям, если ребенок решил кардинально изменить имидж и наотрез отказался принимать какие-либо советы.

По словам семейного и детского психолога Юлии Изотовой, подростки видят мир иными глазами, чем взрослые, в их обществе действуют свои законы, с которыми родителям стоит считаться:

— С какого возраста можно ребенку позволять выбирать себе имидж? В нынешних условиях — это абсолютно устаревший вопрос. В связи с развитием интернета у вашего чада может появиться желание что-то в себе изменить даже в три года. Проблема в другом — многие родители считают, что ребенок — это их собственность, им нужно управлять и заставлять выполнять исключительно родительскую волю. Ваш ребенок — это отдельный человек, его жизнь принадлежит ему, как и его тело. Следовательно, если он изъявил желание поменять цвет волос или надеть яркий наряд, препятствовать этому не нужно.

Эксперт отметила, что отсутствие эмпатии со стороны родителей и постоянные запреты чаще всего становятся причиной подростковых суицидов:

— Если главные люди в жизни ребенка не хотят его поддержать в каких-либо стремлениях, то у него начинает формироваться стойкая мысль, что он один в этом мире, а кругом одни предатели. Конечно, такой антураж навеивает тоску и нежелание жить, развиваться и формироваться как личность.

Собеседница «ВМ» отметила, что родители имеют право высказывать и направлять чадо, но ни в коем случае не ставить ультиматум:

— На правах мамы или папы вы можете дать рекомендацию или направление при выборе имиджа или иного запроса ребенка. Но право на реализацию своих амбиций в самовыражении вы ему должны предоставить.

Исключением, которое позволяет родителю нарушить личностные границы ребенка, служит ситуация, когда его стремление поменять свой образ предполагает сложные процедуры, которые могут повлиять на здоровье:

— Например, ребенок хочет сделать пирсинг или набить себе тату, вы вправе проконтролировать, чтобы процедуру выполнял профессионал в стерильных условиях.

Запрет также допустим, когда ваш отпрыск, по словам психолога, намеривается совершить какой-либо поступок, который напрямую угрожает его жизни и здоровью.

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