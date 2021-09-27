Сергей Собянин поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил воспитателей детских садов Москвы с профессиональным праздником. День воспитателя в России отмечают в понедельник, 27 сентября.

Глава города напомнил, что в столице работают 30 тысяч воспитателей. Кроме того, с ними сотрудничают дефектологи, психологи и логопеды.

— Огромное спасибо, что вы заботитесь о малышах, пока родители на работе. Помогаете детям сделать первые шаги в жизни, учите дружить. Это сложная и благородная работа! — написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, День воспитателя является очень душевным праздником.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также поздравила столичных воспитателей. По ее словам, современный воспитатель — это активный человек, который постоянно стремится к самосовершенствованию. Она подчеркнула, что воспитатели работают в постоянно меняющихся условиях. По этой причине Ракова выразила специалистам отдельную благодарность.