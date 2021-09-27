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Столичные врачи вылечили еще 1560 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 1560 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1560 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в понедельник, 27 сентября.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью вылечились 1 483 976 горожан.

Столичные врачи вылечили еще 1560 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

За истекшие сутки в столице выявили 3387 новых случаев заболевания. За сутки госпитализировано 810 человек, скончался 61 пациент. На ИВЛ находятся 339 человек.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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