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В Роспотребнадзоре не исключили подъема заболеваемости коронавирусом из-за непривитых

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре не исключили подъема заболеваемости коронавирусом из-за непривитых
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести, — ответил он ТАСС на вопрос, из-за чего в стране может вырасти заболеваемость.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

В России одобрены четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа. Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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