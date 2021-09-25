Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Вирусолог предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В случае прихода новой волны коронавируса всплеск заболеваемости придется не на Москву и Санкт-Петербург, а другие регионы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых странах Европы. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

— По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты — в университеты, — отметил вирусолог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что прохладная осенняя погода тоже способствует распространению вируса, так как люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.

В то же время, по словам Скулачева, существует высокий риск прихода в Россию очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки.

— Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было, — считает вирусолог.

По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где еще не сформирован коллективный иммунитет, то там случится наибольший рост заболеваемости. Ученый также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.

Глава Роспотребнадзора Попова оценила вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России. Рост заболеваемости коронавиурсом наблюдается в 36 субъектах страны.

Читайте также:
рост заболеваемостивирусологКоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте