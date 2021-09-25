Вирусолог предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В случае прихода новой волны коронавируса всплеск заболеваемости придется не на Москву и Санкт-Петербург, а другие регионы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых странах Европы. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

— По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты — в университеты, — отметил вирусолог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что прохладная осенняя погода тоже способствует распространению вируса, так как люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.

В то же время, по словам Скулачева, существует высокий риск прихода в Россию очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки.

— Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было, — считает вирусолог.

По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где еще не сформирован коллективный иммунитет, то там случится наибольший рост заболеваемости. Ученый также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.

Глава Роспотребнадзора Попова оценила вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России. Рост заболеваемости коронавиурсом наблюдается в 36 субъектах страны.