Попова оценила вероятность введения локдауна по COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба МУФ

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 24 сентября.

— Сегодня никаких оснований, чтобы говорить о локдауне, нет, — рассказала руководитель ведомства.

При этом рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. Он в первую очередь происходит в крупных мегаполисах, отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на федеральном уровне, а также на уровне администрации президента решений о введении локдаунов и ограничений, связанных с увеличением числа заболевших COVID-19, не принималось.

По его словам, правительственный штаб внимательно следит за развитием ситуации. Кроме того, за ней «главным образом» наблюдают главы регионов, так как особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, напомнил представитель Кремля.

Песков заключил, что, насколько ему известно, «пока где-то каких-то решений не принималось».