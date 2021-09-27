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Переговорный формат: есть ли альтернатива Минским соглашениям

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Переговорный формат: есть ли альтернатива Минским соглашениям
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Для урегулирования ситуации на востоке Украины есть только один путь — выполнение Минских соглашений. В противном случае никаких изменений с решением конфликта не будет происходить годами, и Киев так и будет «сидеть в окопах». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

Киев находится в тупике относительно реализации Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что тупик в этом вопросе связан исключительно с позицией украинских властей. Песков добавил, что президент России Владимир Путин был готов к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако Украина предпринимает попытки заменить соглашения «чем-то еще», называя это по-своему. Пресс-секретарь подытожил, что в соглашениях «нет ничего размытого». Чтобы их выполнить, необходимо просто перечитать их несколько раз.

По словам Станкевича, на сегодняшний день существует только один переговорный формат по урегулированию ситуации на востоке Украины — «нормандская четверка», и есть только одна правовая основа для урегулирования конфликта — Минские соглашения.

— Ничего вместо них нет и быть не может, потому что Киев пытается изобразить ситуацию как межгосударственный конфликт, как межгосударственную войну между Украиной и Россией. А для этого у нас нет переговорного формата, нет правовой основы для регулирования. И в этом стиле, в этом нарративе Москва не согласится работать. Если перечеркнуть окончательно Минские соглашения — это тупик, а для Киева — это бессмысленное сидение в окопах еще несколько лет, — заключил политолог.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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