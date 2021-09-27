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Андрей Бочкарев заявил, что восточный участок БКЛ метро построили почти наполовину

Анастасия Волоснова

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Андрей Бочкарев заявил, что восточный участок БКЛ метро построили почти наполовину
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» завершили на 47 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время на участке ведутся архитектурно-отделочные работы.

— Общую готовность участка на сегодняшний день мы оцениваем в 47, — добавил Андрей Бочкарев.

При этом генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что работы на данных станциях проводят в соответствии с графиком.

— Самая высокая степень готовности у станции «Текстильщики», в настоящий момент она готова на 48 процентов, станция «Кленовый бульвар» — на 46 процентов, «Печатники» — на 32 процента, а «Нагатинский затон» — на 31 процент, — рассказал Юрий Кравцов.

До этого Бочкарев заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

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