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Путин и Лукашенко обсудили присутствие войск НАТО на Украине

Полина Долганова

Политика
Путин и Лукашенко обсудили присутствие войск НАТО на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились совместно принимать меры в ответ на размещение войск НАТО на Украине. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил белорусский лидер.

По его словам, НАТО создает на украинской территории фактические базы под видом учебных центров.

— Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что если не принимать никакие меры, Россия и Белоруссия будут иметь на своих границах нежелательную ситуацию. Лукашенко подытожил, что РФ и Белоруссия не подписывались на то, чтобы на их границах были размещены ракеты соответствующей дальности, передает РИА Новости.

При этом недавно украинское командование воздушных сил ВС обвинило российские самолеты-разведчики в нарушении использования воздушного пространства над Черным морем.

На Украине заявили, что самолеты из России много раз залетали в зону, которая была зарезервирована Киевом для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск.

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