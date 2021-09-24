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Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

Юлия Курганова

Политика
Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
Фото: pixabay.com/

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в нарушении порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря.

Киев заявил, что Су-24МР и Ил-20 много раз залетали в зону, которая была зарезервирована Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск ВСУ.

— Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты, — сказано в сообщении командования в Facebook.

О каких именно учениях идет речь, не уточняется.

В настоящее время на Украине идут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Тренировки в частности проводят в акватории Черного и Азовского морей, они продлятся до 30 сентября.

В Кремле не раз заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.

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