Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Вольная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольная в столице. Во время осмотра объекта глава города встретился с будущими воспитателями, которые являются призерами чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание».

По его словам, всего детские сады столицы посещают почти 500 тысяч детей. В День воспитателя, 27 сентября, мэр отметил, что в детских садах города создается особая домашняя атмосфера «руками воспитателей и нянь».

— Вам отдельное спасибо, что выбрали такую сложную профессию и так достойно представляете город Москву на соревнованиях WorldSkills, побеждаете. Представляю, насколько это сложно, — выразил Сергей Собянин благодарность призерам чемпионата WorldSkills.

При этом новый детский сад рассчитан на 205 юных москвичей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также поздравила столичных воспитателей. По ее словам, современный воспитатель — это активный человек, который постоянно стремится к самосовершенствованию. Она подчеркнула, что воспитатели работают в постоянно меняющихся условиях. По этой причине Ракова выразила специалистам отдельную благодарность.