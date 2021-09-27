Вулкан на острове Пальма приостановил извержение

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Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извергать лаву и выбрасывать дым с пеплом. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила телекомпания Television Espanola.

На данный момент эксперты изучают причины произошедшего. Специалисты отмечают, что вулкан мог завершить свою активность из-за перезагрузки магмы в кратере или из-за вулканической пробки. Также это может говорить о том, что вулкан завершил извергать лаву окончательно.

Над Пальмой поднялось облако пепла, поэтому канарские авиакомпании временно приостановили полеты на остров.

Вулкан на Канарском острове Пальма в районе населенного пункта Эль-Пасо извергался восемь дней. Потоки лавы разрушили множество зданий большинство — жилые дома. Также разрушено почти 15 километров дорог, плантации бананов, авокадо и винограда.

С острова было эвакуировано более шести тысяч местных жителей. Пострадавших нет.

Власти Испании планировали объявить остров зоной катастрофы. Вулканологи заявляли, что извержение может продлиться от 24 до 84 дней.