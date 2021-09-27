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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Германии

Полина Долганова

Политика
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Германии
Фото: Администрация Президента РФ

В Кремле с большим вниманием следят за результатами выборов в ФРГ. Россия рассчитывает на преемственность в отношениях с Германией. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, выборы в бундестаг являются таким событием, которое интересно во всем мире, потому как они проходят в крупнейшей европейской стране.

—И мы тоже с большим вниманием смотрим, что происходит, каковы итоги. Безусловно, мы рассчитываем на преемственность наших двусторонних отношений, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю.

По итогам выборов у СДПГ 25,7 процента голосов, у ХДС/ХСС — 24,1 процента. Вместе с ними в бундестаг войдут еще три партии. На третьей строчке оказались «Зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкает пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.

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