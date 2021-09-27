Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетологи перечислили самые опасные способы похудения

Василий Плиткин

Общество
Диетологи перечислили самые опасные способы похудения
Фото: Pixabay

Здоровье человека могут ухудшить некоторые популярные диеты. Российские диетологи назвали самые опасные способы избавления от лишнего веса.

Диеты, которые предполагают отказ от молочных продуктов и искусственных ингредиентов, могут вызывать проблемы со здоровьем. Как сообщил в беседе с информационным агентством URA.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург, подобные диеты могут вызывать дефицит йода и железа.

Вредными также считаются монодиеты. Они предполагают сужение рациона питания до одного продукта. Подобные диеты оказывают негативное влияние на все системы организма.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что вред здоровью приносят белковые диеты. Такие способы избавиться от лишнего веса могут вызывать авитаминоз и дефицит питательных веществ в организме, передает ФАН.

Не рекомендуется практиковать интервальное голодание, так как оно может привести к развитию панкреатита и желчекаменной болезни.

Самым эффективным способом похудения является японская диета, считает нутрициолог Ирина Кононенко. Для избавления от лишнего веса рекомендуется есть больше рыбы, овощей и фруктов.

Австралийский диетолог Мелисса Майер назвала семь эффективных и основных правил во время снижения веса. Среди них правильное питание и физические нагрузки.

Читайте также:
ДиетыПохудениеЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте