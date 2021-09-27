Диетологи перечислили самые опасные способы похудения

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Здоровье человека могут ухудшить некоторые популярные диеты. Российские диетологи назвали самые опасные способы избавления от лишнего веса.

Диеты, которые предполагают отказ от молочных продуктов и искусственных ингредиентов, могут вызывать проблемы со здоровьем. Как сообщил в беседе с информационным агентством URA.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург, подобные диеты могут вызывать дефицит йода и железа.

Вредными также считаются монодиеты. Они предполагают сужение рациона питания до одного продукта. Подобные диеты оказывают негативное влияние на все системы организма.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что вред здоровью приносят белковые диеты. Такие способы избавиться от лишнего веса могут вызывать авитаминоз и дефицит питательных веществ в организме, передает ФАН.

Не рекомендуется практиковать интервальное голодание, так как оно может привести к развитию панкреатита и желчекаменной болезни.

Самым эффективным способом похудения является японская диета, считает нутрициолог Ирина Кононенко. Для избавления от лишнего веса рекомендуется есть больше рыбы, овощей и фруктов.

Австралийский диетолог Мелисса Майер назвала семь эффективных и основных правил во время снижения веса. Среди них правильное питание и физические нагрузки.